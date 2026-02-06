Milano 10:09
45.595 -0,49%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:09
10.283 -0,26%
Francoforte 10:09
24.502 +0,04%

Francoforte: scambi negativi per Lanxess

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimica tedesca, con una flessione del 3,25%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lanxess rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 19,62 Euro. Rischio di discesa fino a 19,15 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 20,09.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
