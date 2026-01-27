Milano 11:09
Francoforte: calo per Lanxess

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimica tedesca, con una flessione del 2,06%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,89 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,45. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,33.

