Francoforte: calo per Lanxess

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimica tedesca
, con una flessione del 2,06%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,89 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,45. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)