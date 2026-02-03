Francoforte: andamento negativo per Lanxess

compagnia chimica tedesca

Lanxess

Germany MDAX

società che produce prodotti chimici e polimeri

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,67%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Osservando il grafico di breve periodo della, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 17,58 Euro e supporto a 16,88. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 18,28.