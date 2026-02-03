Francoforte: andamento negativo per Lanxess

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chimica tedesca
, che passa di mano con un calo del 2,67%.
L'andamento di Lanxess
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 17,58 Euro e supporto a 16,88. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 18,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)