Madrid: andamento sostenuto per Endesa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società energetica spagnola
, in guadagno dell'1,84% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endesa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'utility spagnola
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Endesa
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 32,25 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 31,61. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 32,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)