Madrid: positiva la giornata per Endesa

(Teleborsa) - Bene la società energetica spagnola
, con un rialzo dell'1,87%.
La tendenza ad una settimana di Endesa
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico dell'utility spagnola
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 30,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,72. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,91.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)