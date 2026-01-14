Madrid: positiva la giornata per Endesa

società energetica spagnola

Endesa

Ibex 35

utility spagnola

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo dell'1,87%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico dell'suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 30,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,72. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)