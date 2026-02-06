Milano 13:45
Madrid: brillante l'andamento di ACS

(Teleborsa) - Scambia in profit Actividades de Construccion y Servicios, che lievita del 2,23%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società di costruzioni spagnola rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ACS, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 97,22 Euro. Primo supporto visto a 94,72. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 93,08.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
