Madrid: risultato positivo per ACS

Actividades de Construccion y Servicios

Ibex 35

società di costruzioni spagnola

indice azionario della Borsa di Madrid

ACS

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,74%, rispetto a -1,14% dell').Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 95,62 Euro con primo supporto visto a 93,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 92,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)