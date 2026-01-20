Madrid: movimento negativo per ACS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Actividades de Construccion y Servicios
, con una flessione del 2,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di costruzioni spagnola
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ACS
rispetto all'indice.
Tecnicamente, ACS
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 94,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,72. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 96,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)