Milano 13:15
44.561 -1,40%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:15
10.093 -1,01%
Francoforte 13:15
24.575 -1,54%

Madrid: movimento negativo per ACS

Madrid: movimento negativo per ACS
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Actividades de Construccion y Servicios, con una flessione del 2,81%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di costruzioni spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ACS rispetto all'indice.


Tecnicamente, ACS è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 94,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,72. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 96,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
