Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 18:40
24.963 +1,69%
Dow Jones 18:40
49.867 +1,96%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

New York: allunga il passo 3M

Migliori e peggiori, In breve
New York: allunga il passo 3M
Rialzo per il colosso industriale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,48%.
Condividi
```