New York: Molina Healthcare si muove verso il basso

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito
, che mostra un -7,4%.
L'andamento di Molina Healthcare
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Molina Healthcare
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 193,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 181,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 204,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)