New York: Molina Healthcare si muove verso il basso

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che mostra un -7,4%.

L'andamento di Molina Healthcare nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Molina Healthcare è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 193,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 181,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 204,9.

