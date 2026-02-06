Milano 17:07
New York: sell-off per Molina Healthcare

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che esibisce una variazione percentuale negativa del 25,17%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Molina Healthcare, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Molina Healthcare mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 126,1 USD con area di resistenza individuata a quota 137,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 119,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
