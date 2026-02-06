New York: sell-off per Molina Healthcare

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 25,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Molina Healthcare
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Molina Healthcare
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 126,1 USD con area di resistenza individuata a quota 137,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 119,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)