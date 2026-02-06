New York: scambi al rialzo per JP Morgan

(Teleborsa) - Balza in avanti la società finanziaria con sede a New York
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,78%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan
rispetto all'indice.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 317 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 324,5. L'indebolimento di JP Morgan
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 312,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)