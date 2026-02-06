Milano 17:06
45.906 +0,19%
Nasdaq 17:06
24.873 +1,32%
Dow Jones 17:06
49.804 +1,83%
Londra 17:06
10.376 +0,65%
Francoforte 17:06
24.711 +0,90%

New York: scambi al rialzo per JP Morgan

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per JP Morgan
(Teleborsa) - Balza in avanti la società finanziaria con sede a New York, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,78%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan rispetto all'indice.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 317 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 324,5. L'indebolimento di JP Morgan è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 312,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
