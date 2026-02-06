New York: scambi al rialzo per JP Morgan

società finanziaria con sede a New York

colosso finanziario americano

Dow Jones

JP Morgan

JP Morgan

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,78%.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 317 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 324,5. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 312,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)