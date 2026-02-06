New York: scatto rialzista per Gen Digital

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale nella sicurezza di Internet
, che tratta in rialzo del 10,52%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Gen Digital
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,72%, rispetto a -1,5% dell'indice del basket statunitense
).
Il quadro tecnico di Gen Digital
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,92 USD con tetto rappresentato dall'area 25,33. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)