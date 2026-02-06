Milano 17:06
45.906 +0,19%
Nasdaq 17:06
24.873 +1,32%
Dow Jones 17:06
49.804 +1,83%
Londra 17:07
10.377 +0,65%
Francoforte 17:06
24.711 +0,90%

New York: scatto rialzista per Gen Digital

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per Gen Digital
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale nella sicurezza di Internet, che tratta in rialzo del 10,52%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Gen Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,72%, rispetto a -1,5% dell'indice del basket statunitense).


Il quadro tecnico di Gen Digital suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,92 USD con tetto rappresentato dall'area 25,33. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```