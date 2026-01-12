Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:19
25.822 +0,22%
Dow Jones 20:19
49.523 +0,04%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: andamento rialzista per Western Digital

Apprezzabile rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, in guadagno del 2,60% sui valori precedenti.
