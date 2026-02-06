Parigi: calo per l'OREAL

(Teleborsa) - Pressione sul colosso dei cosmetici
, che tratta con una perdita del 2,09%.
Lo scenario su base settimanale dell'OREAL
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve della società di cosmesi
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 392,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 383,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 401,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)