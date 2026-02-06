Milano 10:12
Parigi: calo per l'OREAL

(Teleborsa) - Pressione sul colosso dei cosmetici, che tratta con una perdita del 2,09%.

Lo scenario su base settimanale dell'OREAL rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve della società di cosmesi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 392,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 383,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 401,1.

