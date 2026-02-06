Milano 10:13
Parigi: si concentrano le vendite su Edenred

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che mostra un decremento del 3,37%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Edenred subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 17,19 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 17,65. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 18,11.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
