Milano 10:46
44.897 -0,43%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 10:46
10.153 +0,03%
Francoforte 10:46
24.849 -0,03%

Parigi: si concentrano le vendite su Edenred

Migliori e peggiori
Parigi: si concentrano le vendite su Edenred
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, in flessione dell'1,81% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Edenred rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Edenred ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 18,03 Euro. Supporto a 17,71. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```