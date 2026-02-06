Milano 10:14
Piazza Affari: andamento negativo per Piaggio

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la big delle due ruote, con un ribasso del 2,91%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Piaggio subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La situazione di medio periodo della società industriale resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,774 Euro. Supporto visto a quota 1,719. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,829.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
