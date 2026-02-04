Piazza Affari: risultato positivo per Piaggio

(Teleborsa) - Scambia in profit la big delle due ruote
, che lievita del 2,33%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Piaggio
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,34%, rispetto a -1,06% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico della società industriale
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,732 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,703.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)