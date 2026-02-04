Milano 12:24
46.824 +0,87%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 12:24
10.421 +1,03%
Francoforte 12:24
24.732 -0,20%

Piazza Affari: risultato positivo per Piaggio

(Teleborsa) - Scambia in profit la big delle due ruote, che lievita del 2,33%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Piaggio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,34%, rispetto a -1,06% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico della società industriale mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,732 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,703.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
