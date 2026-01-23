Piazza Affari: performance negativa per Piaggio

(Teleborsa) - Composto ribasso per la big delle due ruote
, in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Piaggio
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società industriale
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,838 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,803. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,873.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)