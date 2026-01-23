Milano 12:32
Piazza Affari: performance negativa per Piaggio

(Teleborsa) - Composto ribasso per la big delle due ruote, in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Piaggio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della società industriale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,838 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,803. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,873.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
