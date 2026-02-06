SILVER del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio

In ribasso il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 19,76% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 65,08. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 82,54. Il peggioramento dell'argento è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59,26.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)