A Piazza Affari corre il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove con il vento in poppa il comparto beni industriali a Milano, che arriva a 84.789,96 punti.
