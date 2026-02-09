Milano
Home Page
/
Notizie
/ A Piazza Affari corre il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
A Piazza Affari corre il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
09 febbraio 2026 - 17.00
Si muove con il vento in poppa il
comparto beni industriali a Milano
, che arriva a 84.789,96 punti.
Argomenti trattati
Piazza Affari
(317)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Industrial Goods And Services
+2,51%
