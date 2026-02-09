Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:54
25.309 +0,93%
Dow Jones 17:54
50.130 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 6/02/2026

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 6/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Nuovo spunto rialzista per l'Eurostoxx 50, che guadagna bene e porta a casa un +1,23%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.029, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.947. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.111.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
