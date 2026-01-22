Milano 21-gen
44.488 -0,50%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 21-gen
10.138 +0,11%
Francoforte 21-gen
24.561 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,15% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 4.110,86 punti

Shanghai passa di mano con un trascurabile -0,15% alle 04:48 e scambia a 4.110,86 punti.
