Milano 20-gen
44.713 0,00%
Nasdaq 20-gen
24.988 -2,12%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 20-gen
10.127 0,00%
Francoforte 20-gen
24.703 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,16% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 4.120,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,16% alle 04:48)
Shanghai passa di mano con un trascurabile +0,16% alle 04:48 e scambia a 4.120,1 punti.
Condividi
```