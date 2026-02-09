Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:00
25.307 +0,92%
Dow Jones 18:00
50.137 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 1.683,1 punti.
