Francoforte: andamento rialzista per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Seduta positiva per Flatexdegiro
, che avanza bene del 2,25%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Flatexdegiro
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Flatexdegiro
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,4 Euro. Primo supporto visto a 39,54. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)