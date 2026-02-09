Milano 17:35
Francoforte: Delivery Hero scende verso 22,49 Euro

(Teleborsa) - Ribasso per Delivery Hero, che tratta in perdita del 4,10% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Delivery Hero rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Delivery Hero, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22,49 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23,77. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22,05.

