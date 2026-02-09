Londra: balza in avanti BAE Systems

azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,92 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,29. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,68.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)