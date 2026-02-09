Milano 17:35
Londra: balza in avanti BAE Systems

Migliori e peggiori, Spazio
Londra: balza in avanti BAE Systems
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di BAE Systems rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,92 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,29. Il peggioramento di BAE Systems è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
