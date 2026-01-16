Milano 11:30
45.732 -0,26%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 11:30
10.246 +0,07%
Francoforte 11:30
25.322 -0,12%

Londra: scambi al rialzo per BAE Systems

Migliori e peggiori, Spazio
Londra: scambi al rialzo per BAE Systems
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, con una variazione percentuale dell'1,96%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BAE Systems rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BAE Systems. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 20,93 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 20,62. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 20,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```