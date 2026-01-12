Londra: scambi al rialzo per BAE Systems

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che BAE Systems
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,95%, rispetto a +1,62% del principale indice della Borsa di Londra
).
Tecnicamente, BAE Systems
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,23 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,79. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)