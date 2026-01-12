Milano 11:54
Londra: scambi al rialzo per BAE Systems

Londra: scambi al rialzo per BAE Systems
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che BAE Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,95%, rispetto a +1,62% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente, BAE Systems è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,23 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,79. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
