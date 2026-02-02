Milano 13:56
45.853 +0,72%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:56
10.282 +0,58%
Francoforte 13:56
24.734 +0,79%

Londra: calo per BAE Systems
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, con una flessione del 2,10%.

Lo scenario su base settimanale di BAE Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di BAE Systems. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,44 sterline. Primo supporto visto a 19,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,88.

