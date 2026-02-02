Londra: calo per BAE Systems

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, con una flessione del 2,10%.
Lo scenario su base settimanale di BAE Systems
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di BAE Systems
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,44 sterline. Primo supporto visto a 19,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,88.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)