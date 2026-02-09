Londra: calo per Lloyds Banking Group

gruppo bancario britannico

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento dell'1,87%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,066 sterline con primo supporto visto a 1,034. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,021.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)