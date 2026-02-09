Londra: calo per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo bancario britannico
, che mostra un decremento dell'1,87%.
La tendenza ad una settimana di Lloyds Banking Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Lloyds Banking Group
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,066 sterline con primo supporto visto a 1,034. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,021.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)