Londra: risultato positivo per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo bancario britannico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lloyds Banking Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lloyds Banking Group rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Lloyds Banking Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,089 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 1,064. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,114.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
