Londra: risultato positivo per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo bancario britannico
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lloyds Banking Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lloyds Banking Group
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Lloyds Banking Group
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,089 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 1,064. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,114.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)