Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:06
25.312 +0,94%
Dow Jones 18:06
50.118 0,00%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Londra: scambi in positivo per Antofagasta

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Antofagasta
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia mineraria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda sudamericana estrattrice di rame. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,24 sterline. Primo supporto visto a 36,49. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 36,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```