Londra: scambi in positivo per Antofagasta

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia mineraria
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,24 sterline. Primo supporto visto a 36,49. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 36,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)