Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:08
25.318 +0,97%
Dow Jones 18:08
50.109 -0,01%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

New York: andamento rialzista per Microsoft

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Microsoft
Seduta vivace oggi per il colosso informatico americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,66%.
Condividi
```