New York: nuovo spunto rialzista per Cisco Systems

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Cisco
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che l'azienda produttrice di apparati di networking
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,51%, rispetto a +2,55% dell'indice americano
).
Tecnicamente, Cisco
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 87,41 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 89,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)