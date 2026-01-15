Milano 16:58
45.893 +0,54%
Nasdaq 16:58
25.710 +0,96%
Dow Jones 16:58
49.472 +0,66%
Londra 16:58
10.246 +0,61%
Francoforte 16:58
25.353 +0,26%

New York: andamento rialzista per Nvidia

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Nvidia
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il chipmaker, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nvidia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo della società di chip confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 189,6 USD con primo supporto visto a 186,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 185,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```