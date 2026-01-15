New York: andamento rialzista per Nvidia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il chipmaker
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nvidia
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo della società di chip
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 189,6 USD con primo supporto visto a 186,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 185,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)