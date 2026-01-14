Milano 16:05
45.683 +0,35%
Nasdaq 16:05
25.409 -1,29%
Dow Jones 16:05
48.999 -0,39%
Londra 16:05
10.166 +0,28%
Francoforte 16:05
25.307 -0,45%

New York: in calo Nvidia

Migliori e peggiori
New York: in calo Nvidia
(Teleborsa) - Composto ribasso per il chipmaker, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nvidia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società di chip. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 183,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 181,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 180,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```