New York: risultato positivo per Microsoft

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso informatico americano
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Microsoft
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società informatica di Redmond
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 404,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 415,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 397.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)