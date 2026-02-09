New York: seduta difficile per Booking Holdings

società di viaggi online

Nasdaq 100

Booking Holdings

indice dei titoli tecnologici USA

Booking Holdings

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -3,83%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4.218,7 USD con tetto rappresentato dall'area 4.396,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4.151,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)