New York: seduta difficile per Booking Holdings

(Teleborsa) - A picco la società di viaggi online, che presenta un pessimo -3,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Booking Holdings rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Booking Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4.218,7 USD con tetto rappresentato dall'area 4.396,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4.151,1.

