New York: seduta difficile per Booking Holdings

(Teleborsa) - A picco la società di viaggi online
, che presenta un pessimo -3,83%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Booking Holdings
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Booking Holdings
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4.218,7 USD con tetto rappresentato dall'area 4.396,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4.151,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)