Booking Holdings scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di viaggi online, che soffre con un calo del 4,71%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Booking Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Booking Holdings confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5.209,3 USD con primo supporto visto a 4.990,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4.916,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
