Booking Holdings scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di viaggi online
, che soffre con un calo del 4,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Booking Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Booking Holdings
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5.209,3 USD con primo supporto visto a 4.990,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4.916,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)