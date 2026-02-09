Piazza Affari: balza in avanti Leonardo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che avanza bene del 2,67%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leonardo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del contractor italiano nel settore Difesa
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 54,07 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 55,05. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 53,51.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)