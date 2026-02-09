Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:14
25.324 +0,99%
Dow Jones 18:14
50.096 -0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: balza in avanti Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: balza in avanti Leonardo
(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che avanza bene del 2,67%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leonardo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del contractor italiano nel settore Difesa segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 54,07 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 55,05. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 53,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
