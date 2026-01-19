Piazza Affari: balza in avanti Leonardo

(Teleborsa) - Balza in avanti la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,61%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Leonardo
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del contractor italiano nel settore Difesa
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61,11 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 59,91. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)