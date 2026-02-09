Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:16
25.325 +1,00%
Dow Jones 18:16
50.093 -0,05%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Telecom Italia

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Telecom Italia
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia telefonica, che avanza bene del 2,07%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Telecom più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo dell'azienda telefonica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6173 Euro e primo supporto individuato a 0,6019. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6327.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```