Piazza Affari: scambi al rialzo per Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia telefonica
, che avanza bene del 2,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Telecom
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo dell'azienda telefonica
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6173 Euro e primo supporto individuato a 0,6019. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6327.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)