Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Telecom Italia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,5458 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 0,531. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,5224.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)