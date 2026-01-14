Milano 14:09
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Telecom Italia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Telecom rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda telefonica. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,5458 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 0,531. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,5224.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
