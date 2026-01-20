Milano 13:21
Piazza Affari: giornata depressa per Telecom Italia

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia telefonica, con un ribasso del 2,61%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Telecom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo dell'azienda telefonica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,5696 Euro e primo supporto individuato a 0,5554. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,5838.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
