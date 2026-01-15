Milano 9:54
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Telecom Italia

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia telefonica, che lievita dell'1,80%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Telecom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico dell'azienda telefonica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,5703 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,5559. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,5847.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
