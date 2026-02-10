Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Ottima performance per l'Hang Seng Index, che ha chiuso in rialzo dell'1,76%.
Nel breve periodo, l'indice della Borsa di Hong Kong presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 27.182,9 e supporto a 26.715,7. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 27.650,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)