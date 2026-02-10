Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Sostanziale invarianza per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un +0,11%.
Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13.566,1. Rischio di eventuale correzione fino al target 13.421. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13.711,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)